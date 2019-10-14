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14. 10. 2019

Курды договорились с властями Сирии о помощи

 
Курдские группировки достигли соглашения с властями Сирии о размещении правительственных войск в районе границы с Турцией. Об этом говорится в заявлении курдской автономной администрации, распространенном в воскресенье агентством Firat.
 
Отмечается, что с сирийскими властями достигнуто соглашение, цель которого − противостоять агрессии со стороны Турции.
 
В нем также указано, что сирийские военные разместятся вдоль границы, чтобы оказывать поддержку Сирийским демократическим силам, основу которых составляют бойцы-курды.
 
"За последние пять дней турецкие войска, которые вторглись на север Сирии, совершили множество преступлений против гражданского населения. <...> Для совместного отпора агрессорам мы заключили соглашение с сирийским правительством, которое должно взять под защиту национальный суверенитет и границу", − подчеркивается в заявлении.
 
Соглашение "позволит освободить все оккупированные турецкими властями и сражающимися на их стороне наемниками сирийские районы, включая Африн", указала курдская сторона.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой операции в Сирии под названием Источник мира.

Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара намерена очистить от бойцов курдских военизированных формирований.

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Источник: korrespondent.net
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