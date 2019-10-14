Трамп: Китай начал выполнять условия торговой сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай начал выполнять договоренности по торговой сделке с Вашингтоном. Об этом американский лидер написал в Twitter 14 октября.

По словам главы Белого дома, условием сделки с Китаем была незамедлительная покупка американской сельхозпродукции в большом количестве, "не дожидаясь подписания сделки через три-четыре недели".

"Китай уже начал покупать сельскохозяйственную продукцию у наших великих патриотов-фермеров", − отметил американский лидер.

Он пообещал "завершить масштабную первую фазу сделки" и начать второй этап переговоров.

Напомним, очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем состоялся 10 и 11 октября. После их завершения Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительной первой фазе" сделки по урегулированию споров в торговле.

Позже стало известно, что США отложили повышение таможенных пошлин на товары из Китая с 15 октября, как это было запланировано ранее.

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Источник: korrespondent.net