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14. 10. 2019

Трамп: Китай начал выполнять условия торговой сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай начал выполнять договоренности по торговой сделке с Вашингтоном. Об этом американский лидер написал в Twitter 14 октября.
 
По словам главы Белого дома, условием сделки с Китаем была незамедлительная покупка американской сельхозпродукции в большом количестве, "не дожидаясь подписания сделки через три-четыре недели".
 
"Китай уже начал покупать сельскохозяйственную продукцию у наших великих патриотов-фермеров", − отметил американский лидер.
 
Он пообещал "завершить масштабную первую фазу сделки" и начать второй этап переговоров.
 
Напомним, очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем состоялся 10 и 11 октября. После их завершения Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительной первой фазе" сделки по урегулированию споров в торговле.
 
Позже стало известно, что США отложили повышение таможенных пошлин на товары из Китая с 15 октября, как это было запланировано ранее.

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Источник: korrespondent.net
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