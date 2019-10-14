Преемница Меркель призвала не молчать об аннексии Крыма

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время выступления перед активистами Молодежного союза Германии вспомнила об аннексии Крыма Россией. Об этом 13 октября сообщила газета Tagesspiegel.

Отмечается, что Крамп-Карренбауэр рассказала о российской пропаганде и посоветовала "не молчать, когда происходит несправедливость".

"Да, мы должны иметь добрососедские отношения с Россией. Но в Крыму было нарушено международное право. И Германия не должна просто молчать. Нарушение является нарушением, нужно называть вещи своими именами!", − заявила политик.

Также она подчеркнула, что Эстония, Латвия и Литва находятся под постоянным давлением со стороны российской пропаганды.

Напомним, 7 декабря прошлого года Крамп-Карренбауэр избрали новым председателем Христианско-демократического союза.

В июле стало известно, что она возглавит Вооруженные силы Германии после ухода Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии.

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Источник: korrespondent.net