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14. 10. 2019

У главы Минздрава появились четыре советника

 
В команде министра здравоохранения Зоряны Скалецкой появились четыре новых советника. Об этом 13 октября сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook.
 
Отмечается, что для продолжения реформ и налаживания сотрудничества с международными партнерами, министр пригласила в статусе своих советников заместителя руководителя проекта USAID по направлению поддержки реформы здравоохранения Алексея Яременко, эксперта в сфере общественного здоровья Виктора Ляшко, консультанта НСЗУ по развитию сети поставщиков медицинских услуг Матфея Хренова, а также специалиста по вопросам европейской интеграции Серго Китиашвили.
 
В Минздраве подчеркнули, что новые советники сосредоточат внимание на продолжении реформ, программе государственных гарантий, системе общественного здоровья, фармполитике, внедрении врачебного самоуправления.
 
Перед ними поставлена ​​задача разработать проекты решений и законопроекты для эффективного продолжения реформы здравоохранения.
 
Напомним, в конце сентбря стало известно, что в Министерстве здравоохранения произошел большой скандал из-за попыток нового руководства провести “кадровые чистки”.
 
Ранее сообщалось, что Счетная палата проведет проверку деятельности Минздрава за 2016-2019 годы, когда ведомство возглавляла Уляна Супрун.

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Источник: korrespondent.net
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