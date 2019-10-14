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14. 10. 2019

Военные США мешают продвижению войск Асада − СМИ

Американские военные препятствуют продвижению правительственных сил Сирии к городу Манбидж на севере страны. Об этом 14 октября сообщило агентство Интерфакс.

По информации близким к сирийским курдам СМИ, инцидент произошел на подступах к западным районам города Манбидж.

Ранее сообщилось, что курдские группировки заключили соглашение с властями Сирии о совместных действиях против Турции. В частности, в рамках договорённости сирийские военные должны занять позиции в Манбидже.

Асад направил войска на север Сирии

Напомним, 9 октября Турция начала новую операцию в Сирии под названием Источник мира.

Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара намерена очистить от бойцов курдских военизированных формирований.

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Источник: korrespondent.net
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