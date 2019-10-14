США оставили в Сирии 50 опасных боевиков ИГ − СМИ

США оставили пятьдесят "ценных" заключенных ИГ во время ухода из Сирии перед наступлением проведением турецкой военной операции. Об этом 13 октября сообщила газета The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников.

По данным собеседников газеты, американские военные не успели перевести около пятидесяти заключенных "Исламского государства" из курдских тюрем до того, как Пентагон решил вывести свои войска из северной Сирии.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские военные вывезли из Сирии двух особо опасных палачей ИГ, известных как Beatles, которые пытали и убивали западных заложников.

Как сообщили источники издания, курды отказались помочь американским военным вывезти еще каких-либо задержанных из тюрем для пленных боевиков ИГИЛ. В таких тюрьмах содержались около 11 тысяч человек, включая порядка девяти тысяч сирийцев и иракцев, а также приблизительно две тысячи заключенных родом из около 50 стран, власти которых отказались их репатриировать. Отмечается, что на фоне сообщений о договоренности между курдами и властями Сирии о продвижении к границе правительственных войск Башара Асада, несколько сотен радикалов, воспользовавшись паникой и сумятицей, совершили побег из центра временного содержания на севере страны. Около 700 членов семей боевиков группировки также бежали из лагеря для временно перемещенных лиц в этом регионе. Напомним, 9 октября Турция начала новую операцию в Сирии под названием Источник мира. Ее целью является создание на севере республики буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара намерена очистить от бойцов курдских военизированных формирований. Ранее сообщалось, что США эвакуируют около 1000 американских военных из северной части Сирии из-за продолжающегося турецкого наступления в регионе.

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Источник: korrespondent.net