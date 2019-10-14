В ПА НАТО приняли доклад по Украине

Парламентская ассамблея НАТО в воскресенье, 13 октября, приняла доклад по Украине, подготовленный Канадой. Об этом сообщил председатель украинской делегации в ПА НАТО Егор Чернев в Facebook.

"В нем (докладе − ред.) нашими канадскими коллегами был сделан основательный и сбалансированный анализ: российско-украинской войны, экономических реформ, реформ в сфере обороны и безопасности, ситуации со свободой слова", − уточнил Чернев.

Он подчеркнул, что украинская делегация предложила правки, которые касались терминологии и ситуации с реформами в Украине, и они были учтены.

"За последние 1,5 месяца было принято много необходимых законов. Так что евроатлантическое сообщество должно об этом узнать", − отметил глава делегации.

В ходе обсуждения Украину поддержали Литва, США, Грузия, Турция.

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Источник: korrespondent.net