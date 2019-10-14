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14. 10. 2019

Войска США в Сирии попали в ловушку − глава Пентагона

 
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что американские военные в Сирии оказались зажаты между турецкими войсками, которые проводят операцию против курдских формирований, и сирийской армией. Об этом он заявил в эфире Fox News 13 октября.
 
"Американские войска оказались в ловушке между сирийской армией, двигающейся на север, чтобы дать отпор турецкой армии, которая двигается на юг", − отметил глава Пентагона.
 
Сложившуюся ситуацию он назвал "ужасной".
 
При этом Эспер отметил, что США "не подписывались" воевать с Турцией ради защиты сирийских курдов. Также он признал, что у Вашингтона нет достаточно сил в регионе, чтобы остановить наступление турецких войск.
 
Ранее сообщалось, что курдские группировки заключили соглашение с властями Сирии о совместных действиях против Турции. В рамках договоренности режим Башара Асада направил военных на север страны.

Напомним, 9 октября Турция начала новую операцию в Сирии под названием Источник мира.

Ее целью является создание на севере республики буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара намерена очистить от бойцов курдских военизированных формирований.

Из-за продолжающегося турецкого наступления в регионе Пентагон сообщил об эвакуации около 1000 американских военных из северной части Сирии.

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Источник: korrespondent.net
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