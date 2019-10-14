Йованович: Трамп давил на Госдеп, чтобы меня уволить

Бывшая посол США в Украине Мари Йованович на слушаниях в Конгрессе заявила, что президент Дональд Трамп оказывал давление на Госдепартамент, чтобы добиться ее увольнения. Об этом сообщает Associated Press.

По словам Йованович, она была неожиданно отозвана в мае 2019 года, а ей сказали, что президент утратил к ней доверие.

Также, по ее словам, "против нее велась целенаправленная кампания" и что Трамп в течение почти года оказывал давление на официальных лиц, чтобы добиться смещения ее с должности. У AР имеется в распоряжении текст заявления Йованович, которое она зачитала в начале слушаний.

"Хотя я понимаю, что я служила по воле президента, я, несмотря на это, не могла поверить в то, что правительство США может принять решение об отзыве посла на основании, насколько мне известно, голословных и ложных заявлений людей с вызывающими вопросы мотивами", - отмечается в ее заявлении.

Йованович выступала в пятницу перед тремя комитетами палаты представителей США: по иностранным делам, разведке и по надзору.

Ранее СМИ сообщили, что Йованович отстранили от должности после того, как она стала настаивать на том, что просьбы адвоката Трампа Руди Джулиани о проведении расследований в Украине должны передаваться по официальным каналам.

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Источник: korrespondent.net