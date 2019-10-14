Итоги 13.10: Нота Турции и напутствия Зеленского

Эрдоган заверил, что Турция не претендует на территорию Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, комментируя военную операцию Источник мира, что Анкара не претендует на территорию Сирии.

По его словам, Турция препятствует тем, кто хочет разделить и расчленить соседнюю республику.

В ОБСЕ сообщили о сигналах сепаратистов об отводе войск

В отчете СММ ОБСЕ указано, что 11 октября сепаратисты запускали сигнальные ракеты, сообщая о готовности к началу разведения сил на Донбассе. Однако мероприятия по отводу сил и средств не начались, так как украинская сторона не дала ответ.

Президент Турции принял "депутатов" из Крыма

Турция впервые приняла в составе российской парламентской делегации так называемых "депутатов" от аннексированного Крыма. В частности, на приеме в Стмбуле присутствовал "депутат" Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, сообщила Наталья Поклонская.

Из-за встречи Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Турции а также вызвало турецкого посла.

Украина выдала разрешения на эксгумацию поляков

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что Украина предоставила первые разрешения на эксгумацию польских захоронений на своей территории.

При этом он отметил, что Украина готова пойти навстречу Польше в вопросах исторической памяти, однако ждет ответных шагов и от Варшавы.

В Польше состоялись парламентские выборы

В Польше прошли очередные парламентские выборы с рекордной явкой 61% избирателей.

По данным опросов, партия Ярослава Качиньского Право и справедливость одержала победу с 43,6% голосов и сохранила большинство в Сейме.

Президент обратился к участникам акций на Покрову

Президент Украины Владимир Зеленский в специальном обращении призвал участников акций ко Дню защитника Украины не поддаваться на "провокации тех, кто очень хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения".

Он также призвал правоохранителей "уважать конституционное право граждан на мирный протест, гарантировать их безопасность".

В НБУ сообщили причину приостановки переговоров с МВФ

Первый замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова заявила, что переговоры Украины с Международным валютным фондом о новой кредитной программе тормозятся из-за спора между государством и бизнесменом Игорем Коломойским за контроль над национализированным ПриватБанком.

Как подчеркнула Рожкова, проблема ПриватБанка – "красная линия" для МВФ и международного сообщества.

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Источник: korrespondent.net