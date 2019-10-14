Гончарука заметили на выступлении ультраправой рок-группы

Премьер-министр Алексей Гончарук в воскресенье, 13 октября, был замечен на мероприятии, на котором выступила украинская ультраправая рок-группа Сокира Перуна.

Фото премьера на сцене мероприятия опубликовал в телеграмм-канале лидер радикально-националистической организации С14 Евгений Карась.

По его словам, организовал концерт обвиняемый в убийстве журналиста Олеся Бузины Андрей Медведько.

Напомним, после концерта группы Сокира Перуна в Киеве весной 2018 года правоохранители завели уголовное дело из-за использования свастики и других нацистских символов.

Как сообщалось, сегодня националисты проведут в Киеве марш сопротивления капитуляции. Мероприятие начнется в 16.00 из парка Шевченко, откуда шествие, в голове которой будут идти ветераны, по бульвару Шевченко и Крещатику направится на Майдан Незалежности, где участники марша проведут акцию протеста. После этого они поднимутся в административный квартал и проведут там перформанс.

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Источник: korrespondent.net