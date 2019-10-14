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14. 10. 2019

В Украине отмечают День защитника и Покрову

В Украине в понедельник, 14 октября, отмечают День защитника, День украинского казачества и Покровы Пресвятой Богородицы.

Также 14 октября отмечают как день создания Украинской повстанческой армии.

Государственным праздником и нерабочим днем День защитника Украины стал в 2015 году по инициативе экс-президента Петра Порошенко.

Такое решение принято с целью "чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе и в поддержку инициативы общественности".

Этим же указом Порошенко отменил День Защитника Отечества, который ранее отмечался 23 февраля.

В День украинского казачества во многих регионах страны проходят тематические фестивали и физкультурно-патриотические соревнования, в музеях организуются специальные выставки, в школах – тематические уроки о славе запорожцев.

Издавна Богоматерь считалась покровительницей украинского казачества. Именно 14 октября казаки собирали Большой совет, на котором выбирали гетмана и определялись с последующими военными планами.

Как сообщалось, сегодня националисты проведут в Киеве марш сопротивления капитуляции. Мероприятие начнется в 16.00 из парка Шевченко, откуда шествие, в голове которой будут идти ветераны, по бульвару Шевченко и Крещатику направится на Майдан Незалежности, где участники марша проведут акцию протеста. После этого они поднимутся в административный квартал и проведут там перформанс.

Накануне президент Владимир Зеленский в спецобращении призвал участников акций ко Дню защитника Украины не поддаваться на "провокации тех, кто очень хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения".

 

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Источник: korrespondent.net
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