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14. 10. 2019

Власти Эквадора согласились на условия протестующих

Власти Эквадора решили отменить указ об отмене субсидий на топливо, из-за которого начались массовые протесты, сообщает El Comercio.

"Правительство Эквадора разрабатывает новое постановление, который аннулирует указ 883", - говорится в сообщении.

В ответ протестующие согласились прекратить акции неповиновения.

"Обе стороны договорились о подготовке нового указа, отменяющего указ 883. С этим соглашением мобилизация протестующих заканчивается", - сообщил представитель ООН в Эквадоре Арно Пераль.

Напомним, протесты в Эквадоре продолжаются с начала октября. Их спровоцировал указ президента Ленина Морено об отмене госсубсидий на топливо и экономические реформы.
 
Протестующие блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито, нарушили работу многих предприятий, брали в заложники полицейских.
 
Президент Эквадора объявил режим чрезвычайного положения и перенес свою штаб-квартиру из столицы в город Гуаякиль.
 

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Источник: korrespondent.net
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