Власти Эквадора согласились на условия протестующих

Власти Эквадора решили отменить указ об отмене субсидий на топливо, из-за которого начались массовые протесты, сообщает El Comercio.
"Правительство Эквадора разрабатывает новое постановление, который аннулирует указ 883", - говорится в сообщении.
В ответ протестующие согласились прекратить акции неповиновения.
"Обе стороны договорились о подготовке нового указа, отменяющего указ 883. С этим соглашением мобилизация протестующих заканчивается", - сообщил представитель ООН в Эквадоре Арно Пераль.
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Источник: korrespondent.net
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