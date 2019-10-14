Появилось видео выступления Гончарука на концерте националистов

Премьер-министр Алексей Гончарук накануне побывал на мероприятии националистов, на котором также выступила украинская ультраправая рок-группа Сокира Перуна. Видео выступления премьера опубликовала Страна.

"Спасибо вам, что вы есть. То, что вы есть, дает нам возможность жить на мирной земле под мирным небом и заниматься тем, что, как мне кажется, мы неплохо умеем. Мы на вас работаем. Я на вас работаю. Для того, чтобы Украина становилась сильнее. Мы очень хотим, чтобы наша страна стала по-настоящему сильной. Чтобы у нас были ресурсы финансировать нашу армию, наших девушек и парней, которые каждый день жертвуют своей жизнью, частью своего времени, чтобы у остальной Украины была возможность нормально жить в мирной и успешной Украины... Спасибо вам и празднуйте! Вы очень крутые", - говорит Гончарук.

Премьер Гончарук побывал на выступлении ультраправой рок-группы, организованном обвиняемым в убийстве Бузины from Страна.ua on Vimeo.

Как сообщалось, организовал концерт обвиняемый в убийстве Олеся Бузины Андрей Медведько.

Напомним, после концерта группы Сокира Перуна в Киеве весной 2018 года правоохранители завели уголовное дело из-за использования свастики и других нацистских символов.

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Источник: korrespondent.net