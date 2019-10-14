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14. 10. 2019

Погода на неделю: в Украине "бабье лето"

В течение всей недели в Украине будет так называемое бабье лето - до 23 градусов тепла. 
Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.
 
В понедельник, 14 октября, будет ясно и без осадков. Ночью и утром в южных, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях туман.
 
Температура ночью 7-12°, днем ​​18-23°, в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем ​​12-17°.
 
Такая погода сохранится на протяжении всей недели, только ближе к выходным тепло начнет спадать.
 

Cмотрите фотогалерею: Погода на неделю: в Украине "бабье лето"

 
Стоит отметить, что на прошлой неделе в ряде регионов, в том числе в Киеве, выпал первый снег, но уже к выходным потеплело до +20°.
 

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Источник: korrespondent.net
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