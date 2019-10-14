Лента RSS
Подписаться на ленту
14 октября 2019, понедельник, 12:41
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,26
14. 10. 2019

В Киеве митингуют в поддержку Маркива

В Киеве в понедельник, 14 октября, проходит марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардийца Виталия Маркива, сообщает Укринформ.
 
 
Участие в акции принимают несколько десятков активистов. Также на акции присутствовала жена Маркива.
 
Участники акции держат плакаты с надписью "Италия, услышь Ук/Ua", "Свободу Маркиву", "Маркив не виноват". Активисты требуют справедливый суд для нацгвардейца.
 
Сначала митингующие пришли под МИД, чтобы спросить о состоянии "дела Маркива" и требуют активизации процесса его освобождения. Они передали запрос в МИД о том, как движется вопрос подачи апелляции в итальянский суд.
 
Позже они направились к посольству Италии в Украине. Закончится марш ориентировочно в 13:30. 
 
 

Напомним, два года 29-летний нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии находится под стражей в тюрьме в Италии. 30 июня 2017 года итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи, когда он с женой приехал в отпуск к своей матери - она живет в области Марке.

В июле Маркива приговорили к 24 годам тюрьмы. МВД готовит апелляцию по делу Маркива.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- У нас с тобой сегодня первое свидание, куда ты хочешь сходить? Выбирай любое место!
- На МРТ позвоночника.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.