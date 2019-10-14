В Киеве митингуют в поддержку Маркива

В Киеве в понедельник, 14 октября, проходит марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардийца Виталия Маркива, сообщает Укринформ.

Участие в акции принимают несколько десятков активистов. Также на акции присутствовала жена Маркива.

Участники акции держат плакаты с надписью "Италия, услышь Ук/Ua", "Свободу Маркиву", "Маркив не виноват". Активисты требуют справедливый суд для нацгвардейца.

Сначала митингующие пришли под МИД, чтобы спросить о состоянии "дела Маркива" и требуют активизации процесса его освобождения. Они передали запрос в МИД о том, как движется вопрос подачи апелляции в итальянский суд.

Позже они направились к посольству Италии в Украине. Закончится марш ориентировочно в 13:30.

Напомним, два года 29-летний нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии находится под стражей в тюрьме в Италии. 30 июня 2017 года итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи, когда он с женой приехал в отпуск к своей матери - она живет в области Марке. В июле Маркива приговорили к 24 годам тюрьмы. МВД готовит апелляцию по делу Маркива.

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Источник: korrespondent.net