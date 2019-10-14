Президент Владимир Зеленский в День защитника Украины в понедельник, 14 октября, посетит Донецкую область, сообщает пресс-служба главы государства
"Сегодня президент Украины осуществит рабочую поездку в Донецкую область. Владимир Зеленский планирует, в частности, посетить штаб Операции объединенных сил и встретиться с военнослужащими ООС", - говорится в сообщении.
Перед поездкой Зеленский почтил память погибших защитников Украины в Киеве.
Глава государства с супругой Еленой пришли к Стене памяти павших за Украину возле Михайловского монастыря в Киеве. Они возложили цветы и установили лампадки у Стены с именами погибших за единство Украины военнослужащих и правоохранителей и почтили минутой молчания их память.
Cмотрите фотогалерею: Зеленский едет на Донбасс в День защитника
Отметим, в Украине 14 октября отмечают День защитника, День украинского казачества и Покровы Пресвятой Богородицы.
Сегодня националисты проведут в Киеве марш сопротивления капитуляции. Мероприятие начнется в 16.00 из парка Шевченко, откуда шествие, в голове которой будут идти ветераны, по бульвару Шевченко и Крещатику направится на Майдан Незалежности, где участники марша проведут акцию протеста. После этого они поднимутся в административный квартал и проведут там перформанс.
Накануне Зеленский в спецобращении призвал участников акций ко Дню защитника Украины не поддаваться на "провокации тех, кто очень хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения".
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby