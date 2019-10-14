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14. 10. 2019

ЕС продлил санкции по отравлению в Солсбери

Европейский союз продлил на год санкции за применения и распространения химического оружия. Об этом сообщила в понедельник, 14 октября, пресс-служба Совета ЕС.

"Совет сегодня продлил до 16 октября 2020 года ограничительные меры ЕС в отношении применения и распространения химического оружия. Эти санкции, которые состоят из запрета на поездки в ЕС и замораживания активов для физических и юридических лиц, в настоящее время применяются к девяти лицам: пять из них связаны с сирийским режимом, а четверо причастны к нападению в Солсбери. Также в списке научно-исследовательский центр - главная организация сирийского режима по разработке химического оружия", - говорится в сообщении.

Напомним, в январе Совет ЕС ввел санкции против четырех сотрудников ГРУ РФ, в частности, руководителя и замглавы ГРУ из-за дела Скрипаля за производство и распространение химического оружия. 

В марте 2018 года на территории Великобритании нервно-паралитическим веществом Новичок были отравлены бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь. 

Позже аналогичным веществом отравились жители Эймсбери Чарли Роули и Дон Стерджес. Женщина скончалась в больнице, а мужчина пришел в себя. 

Лондон уверен в причастности России к инциденту. В отравлении Скрипалей обвинили российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова.

При этом Москва утверждает, что не имеет ничего общего с происшествием в Солсбери.

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Источник: korrespondent.net
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