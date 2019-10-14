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14. 10. 2019

Памятник защитникам Украины облили краской в Одесской области

В Одесской области облили краской памятник защитникам Украины. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции в понедельник, 14 октября.

"Сотрудники Татарбунарского отделения полиции устанавливают лиц, которые залили в райцентре краской памятник, установленный в честь защитников Украины", - говорится в сообщении.

О происшествии около 7 часов утра правоохранителей известили местные жители.

В то же время, накануне неизвестные в очередной раз облили краской памятник УПА в Молодежном парке в Харькове.

"В очередной раз совершен акт вандализма в отношении памятника УПА а Харькове. В этот раз вандалы облили зеленой краской лицевую часть памятника. На данный момент последствия ликвидированы. Организовано дежурство", - сообщили активисты в соцсетях.

В пресс-службе полиции в Харьковской области подтвердили эту информацию.

"13 октября, около 22.00 харьковчане обратились в Киевский отдел полиции. На место выезжали сотрудники полиции, памятник оказался чистым. На земле и листве остались следы краски", - сообщили в полиции.

Как известно, в Украине 14 октября отмечают День защитника, День украинского казачества и Покровы Пресвятой Богородицы.

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Источник: korrespondent.net
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