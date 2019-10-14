Гончарук объяснил, что делал на вечеринке националистов

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что посетил мероприятие националистов, который организовал обвиняемый в убийстве журналиста Олеся Бузины, чтобы пообщаться с ветеранами и сделать вклад в благотворительность. Объяснения премьер опубликовал в Facebook в понедельник, 14 октября.

По словам Гончарука, он не имеет никакого отношения к этому концерту и не слушал выступавшую там ультраправую группу Сокира Перуна. Также премьер отметил, что не разделяет идеологии нацизма, фашизма и коммунизма.

"Вчера я встретился с представителями "Движения ветеранов Украины" и ветеранской общественностью. Вместе с министром Оксаной Колядой поздравили ветеранов, поговорили о наболевшем. Сделал свой вклад в рамках сбора средств в госпиталь. Мероприятие было благотворительным", - написал Гончарук.

По его словам, он не заявлял об участии в этом мероприятии, так как не хотел делать из этого публичный кейс.

"В программе деятельности нашего правительства мы отдельно прописали, что отношение к ветеранам в обществе должно быть почтительным и уважительным. Начинать надо с собственного примера. Поздравить с праздником тех, кто, жертвуя своей жизнью и комфортом, защищает нашу страну - самое малое, что я мог вчера сделать. Далее поступки будут говорить громче наших слов. И первое, что я могу уже задекларировать - в Госбюджете-2020 наша команда заложила крупнейшие в истории расходы на безопасность и оборону", - написал Гоначрук.

Позже в сети появилось видео выступления Гончарука на концерте. Глава правительства в преддверии Дня защитника поблагодарил националистов "за возможность жить на мирной земле".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net