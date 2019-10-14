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14. 10. 2019

РФ отказалась обсуждать Крым в нормандском формате

Москва не будет обсуждать тему Крыма в нормандском формате, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет Коммерсант 14 октября. Во время пресс-марафона 10 октябпя президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для него нормандский формат - "это еще и возможность поднятия вопроса Крыма".

При этом Песков отметил, что в России "внимательно ознакомились с основными высказываниями президента Зеленского, особенно теми, которые касаются процесса урегулирования на юго-востоке Украины, минских договоренностей и так далее, сделанными им в ходе пресс-марафона".

"Что касается вынесения вопроса о Крыме на любой формат, будь то нормандский или еще какой-то, то об этом не может быть и речи. Этот вопрос был закрыт в свое время, причины этого хорошо известны, предтеча этого так же хорошо всем известна и какие-либо иные обсуждения, в иных форматах, в каких-либо форматах невозможны", - сказал он.

Напомним, что встреча нормандской четверки откладывается из-за нового условия России - разведения сил в Золотом и Петровском. Ветераны АТО и ООС протестуют, поскольку считают отвод войск капитуляцией.

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Источник: korrespondent.net
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