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14. 10. 2019

В Киеве начался марш Нет капитуляции: трансляция

В День защитника Украины, 14 октября, в киевском парке имени Тарса Шевченко в 16.00 стартовал марш Нет капитуляции. На марш, по оценкам журналистов, пришли несколько тысяч.

Участники акции требуют от власти не разводить войска вдоль линии разграничения, а также не предоставлять особого статуса Донбассу и отказаться от амнистии боевикам.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве начался марш Нет капитуляции: трансляция

Колону возглавляют ветераны АТО с плакатом "Нет капитуляции". Организаторы заверяют, что акция пройдет без политических лозунгов и без политиков во главе колон.

Напомним, что встреча нормандской четверки откладывается из-за нового условия России - разведения сил в Золотом и Петровском. Ветераны АТО и ООС протестуют, поскольку считают отвод войск капитуляцией.

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Источник: korrespondent.net
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