Зеленский о Крыме и Донбассе: Шоковая терапия

Президент Владимир Зеленский в День защитника прибыл в Донецкую область, чтобы ознакомиться с ситуацией на лании соприкосновения в зоне ООС, а также с условиями проживания военных на передовой. Об этом пресс-служба президента сообщает 14 октября.

Он выступил с речью перед военнослужащим, в которой поблагодарил их за защиту Украины. Некоторые получили награды.

"За мирный сон в украинских городах и селах. За то, что держите небо", - сказал украинский лидер.

Зеленский отметил, что еще до недавнего времени Украина жила слишком беззаботно, не веря в угрозу войны. Из-за этого государство недостаточно заботилось о собственной армии. Президент назвал такой подход горькой ошибкой и недальновидностью, который привел к потере части территории и тысячам смертей.

"Аннексированный Крым и начало войны в Донбассе, ленты ужасных новостей с количеством жертв, обстрелов, захваченных населенных пунктов. Это все была действительно шоковая терапия, словно две тысячи вольт пропустили по телу нашей родной Украины", - сказал он.

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По словам президента, такие потрясения для любого государства являются историческими и определяющими.

"Такие моменты действительно являются моментами истины, когда у целого народа есть только два пути. Первый - сдаться и навсегда исчезнуть с лица земли. Или родиться заново вопреки всему, на зло всем врагам, встать на ноги, отряхнуть пыль, улыбнуться и сказать: нет, не дождетесь. Мы избрали именно этот путь", - сказал президент.

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Зеленский подчеркнул, что украинцы - свободный народ, который за последние годы стал только сильнее.

"Наша Конституция говорит, что Украина - суверенное, независимое, унитарное и демократическое государство. И если кто-то не согласен с этими словами и хочет этому возразить, ему придется иметь дело с вами - нашими защитниками. Защитниками с большой буквы", - сказал Зеленский.

Он добавил, что не хочет много говорить. "Единственное, что сегодня должен сказать и Президент, и каждый украинец - это просто спасибо! За вашу отвагу и доблесть. За характер, дух, волю и выдержку. За мирный сон в украинских городах и селах. За то, что держите небо", - сказал президент Украины.

Тем временем в Киеве проходит марш против разведения войск на линии соприкосновения. Сегодня оно было сорвано из-за обстрелов сепаратистов.

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Источник: korrespondent.net