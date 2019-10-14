У Зеленского прокомментировали акции протестов

В Офисе президента акции протеста под названием Нет капиталяции назвали подтверждением того, что Украина является демократической страной. Об этом заявил замглавы Офиса президента Юрий Костюк 14 октября в эфире Громадського.

Сегодня в Киеве прошел марш, участники котого требуют от власти не разводить войска вдоль линии разграничения, а также не предоставлять особый статус Донбассу и отказаться от амнистии боевикам, как того требует формула Штайнмайера.

Костюк признал, что в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе присутствовала недостаточная коммуникация с обществом.

"Но мы понимаем, что некоторые вещи требуют тишины в плане не кулуарных договоренностей, а в плане определенной дипломатической составляющей. Но в любом случае мы признаем, что где-то был недостаток коммуникации", - добавил он.

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Что касется вопросов статуса Донбасса и амнистии, то, по словам Костюка, до их обсуждения еще "очень далеко".

Формулу Штайнмайера он назвал "главным страхом", отметив при этом, что многие ее не понимают.

"Очень большой процент людей вообще ее не понимают, не понимают ее сути, что именно она предусматривает. И именно то, что мы возможно не докоммуницировали, это именно то, что было последней преградой, чтобы состоялась встреча в нормандском формате и мы могли бы двигаться дальше в каких-либо переговорах", - сказал Костюк.

В то же время относительно акций Нет капитуляции замглавы Офиса президента отметил, что это "абсолютно нормально, когда граждане могут выразить свое мнение, а власть - прислушиваться к нему".

14 октября должно было пройти разведение сил на Донбассе, но оно вновь было сорвано из-за обстрелов сепаратистов. В Слуге народа сказали, что не ждут реализации формулы Штайнмайера в этом году.

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Источник: korrespondent.net