Обвинительные приговоры сторонникам независимости автономного испанского сообщества Каталонии привели к протестам в ряде городов региона. На улицы 14 октября вышли тысячи протестующих, сообщает агентство AP.
Протестующие блокировали движение по четырем главным дорогам города, требуя освободить заключенных. В Жироне (100 километров от Барселоны) люди остановили движение поездов, как региональных, так и следующих во Францию.
В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и участников протеста. Железнодорожное сообщение с международным аэропортом Барселона - Эль-Прат также приостановлено из-за протестов. Сама воздушная гавань отменила около 20 рейсов.
Cмотрите фотогалерею: Протесты в Каталонии разгоняют резиновыми пулями
При этом, многим людям, которые собирались улететь из города в этот день, пришлось добираться до аэропорта пешком.
В районе аэропорта собрались около восьми тысяч человек. Испанская полиция начала жестко разгонять протестующих, применив дубинки и открыв стрельбу резиновыми пулями. Сообщается о как минимум 13 пострадавших.
VIDEO: Spanish police beat and fire at protesters.pic.twitter.com/iDZDB0q8aF— Josep Goded (@josepgoded) October 14, 2019
BREAKING/VIDEO: First clashes in one of the accesses of Barcelona airport. pic.twitter.com/MPMM8SAkXM— Josep Goded (@josepgoded) October 14, 2019
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Источник: korrespondent.net
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