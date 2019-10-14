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14. 10. 2019

Опрос показал падение рейтинга Зеленского

Киевский международный институт социологии опубликовал результаты опроса, которые показали падение рейтинга президента Владимира Зеленского и его команды.

Положительно деятельность Зеленского в октябре оценили 66 процента опрошенных против 73 процентов в сентябре.

Также упал уровень одобрения у премьер-министра Алексея Гончарука - с 17 процентов до 10 процентов; не знают о нем 48 процентов опрошенных.

Также упал рейтиг спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова - с 33 процентов до 27 процентов; 36 процентов не знают, кто это.

 
 

Ранее был опубликован опрос, в котором украинцы оценили нынешнюю власть в сравнении с предыдущей.

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Источник: korrespondent.net
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