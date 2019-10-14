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14. 10. 2019

Пристайко объяснил сложные компромиссы по Донбассу

Выполнение минских договоренностей, в том числе формулы Штайнмайера, не может быть односторонним компромиссом со стороны Украины, от России ожидают встречных шагов, заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко по итогам встречи с коллегами из стран-членов ЕС в Люксембурге 14 октября, сообщает Интерфакс.

"Сделаны определенные шаги, они не легкие для Украины. Мы понимаем, что ожидаются сложные компромиссы, что вызывает недопонимание у общественности. Мы должны пройти свою часть сложного пути, ожидая, что мы принесем мир Украине", - сказал Пристайко. 

Министр сказал, что в ЕС "поддерживают Украину в том, что это не должно быть односторонним компромиссом со стороны Украины", и Россия должна "выполнить свою часть работы".

"Удалось объяснить министрам, что конкретно хочет достичь президент Зеленский, и насколько велики шансы того, что Путин последует примеру трех стран (Украина, Франции и Германии - ред.), которые искренне пытаются достичь успеха в нормандском процессе", - сказал он.

Пристайко также сообщил, что в ходе встречи "разговор шел вокруг трех основных вопросов: что происходит на востоке Украины и каковы шансы на успех в Нормандском процессе, второй был посвящен реформам в Украине - что делается и что нужно сделать; и третий - евроинтеграционному пути Украины".

"Я думаю, что все коллеги-министры сегодня поняли, что Украина серьезно настроена продолжать курс на европейскую интеграцию - ничего не меняется ни по отношению к ЕС, ни по отношению к НАТО. Украина продолжит курс, который зафиксирован в Конституции", - заверил глава МИД.

Он также отметил, что у Украины есть "четкие красные линии" и она не согласится на федерализацию своих территорий, как условие урегулирования конфликта на Донбассе.

"Первое - Украина останется унитарным государством. Второе - она не будет изменять свою конституцию, и осуществлять некую "федерализацию", чего хочет Россия. Третье - мы будем проводить выборы на этих территориях согласно украинскому законодательству и под наблюдением и по правилам ОБСЕ, когда ситуация с безопасностью это позволит", - сказал он.

Ранее Пристайко уже говорил, что Украина может отказаться от минского процесса. В России неоднократно повторяли, что альтернативы минским соглашенимя нет.

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Источник: korrespondent.net
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