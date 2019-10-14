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14. 10. 2019

Что украинцы думают о закрытии русскоязычных школ - опрос

Почти половина украинцев - 49 процентов - в той или иной степени одобряют заявление министра образования Анны Новосад о том, что с сентября 2020 года все русскоязычные школы Украины перейдут на украинский язык обучения.

Как показала опрос Киевский международный институт социологии, результаты которого опубликовалои 14 октября, 47 процентов опрошенных, при этом, в той или иной степени не одобряют такое решение.

Напомним, 16 июля в Украине вступил в силу закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Документ, в частности, определяет, что единственным государственным языком в Украине является украинский и его использование обязательно в органах государственной власти и образовании.

Языковой закон. Что думают соцсети и страны-соседи

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Источник: korrespondent.net
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