Что украинцы думают о закрытии русскоязычных школ - опрос

Почти половина украинцев - 49 процентов - в той или иной степени одобряют заявление министра образования Анны Новосад о том, что с сентября 2020 года все русскоязычные школы Украины перейдут на украинский язык обучения.

Как показала опрос Киевский международный институт социологии, результаты которого опубликовалои 14 октября, 47 процентов опрошенных, при этом, в той или иной степени не одобряют такое решение.

Напомним, 16 июля в Украине вступил в силу закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Документ, в частности, определяет, что единственным государственным языком в Украине является украинский и его использование обязательно в органах государственной власти и образовании.

Языковой закон. Что думают соцсети и страны-соседи

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net