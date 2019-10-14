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14. 10. 2019

Евросоюз одобрил план Киева по Донбассу

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко представил всестороннюю и удовлетворительную картину планов по решению конфликта в Донбассе. Об этом она сообщила на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран-членов ЕС в Люксембурге 14 октября.

"Мы получили от него достаточно всестороннюю и, я бы сказала, удовлетворительную картину планов, которые есть у правительства и администрации по программе реформ", - сказала она.

Могерини добавила, что Евросоюз также оценил решение Киева по урегулированию конфликта. Она отметила, что в последнее время ЕС увидел "некоторые позитивные изменения" в этой сфере и очень хочет их поддержать.

Глава европейской дипломатии заявила, что через Пристайко подтвердила всем украинцам, что ЕС выражает поддержку стране и ее суверенитету. Детали плана не раскрываются.

Ранее Пристайко сказал, что власти сделают "последнюю честную попытку идти минским путем". Он также говорил, что Украина может отказаться от минского процесса. В России неоднократно повторяли, что альтернативы минским соглашенимя нет.

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Источник: korrespondent.net
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