Трамп вывел войска США из Сирии



Президент США Дональд Трамп заявил, что разгромил террористическую группировку Исламское государство и в основном вывел американские войска из Сирии.

"Я разгромил 100% халифат ИГ и после этого в основном вывел наши войска из Сирии", – написал американский лидер в Twitter в понедельник, 14 октября.

Трамп отметил, что не будет против, если президент Сирии Башар Асад будет защищать курдов от нападения Турции.

"Я сказал своим генералам: почему мы должны воевать за Сирию и Асада, чтобы защищать землю нашего врага?" – написал президент США.

По словам Трампа, его устроит любой, кто захочет помочь курдам, "будь то Россия, Китай или Наполеон Бонапарт".

Ранее сообщалось, что курдские группировки заключили соглашение с властями Сирии о совместных действиях против Турции. В рамках договоренности режим Асада направил военных на север страны.

Напомним, 9 октября Турция начала новую операцию в Сирии под названием Источник мира. Ее целью является создание на севере республики буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара намерена очистить от бойцов курдских военизированных формирований.

Из-за продолжающегося турецкого наступления в регионе Пентагон сообщил об эвакуации около 1000 американских военных из северной части Сирии.

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Источник: korrespondent.net