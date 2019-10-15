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15. 10. 2019

Трамп раскрыл детали санкций против Турции


США введут санкции в отношении действующих и бывших турецких чиновников, а также всех, кого Вашингтон считает ответственным за дестабилизирующие действия Анкары на северо-востоке Сирии, сообщила пресс-служба Белого дома 14 октября.
 
По словам президента Дональда Трампа, речь идет о финансовых санкциях, заморозке активов и запрета на въезд в США. Подобные меры затронут тех, кто был замешан в нарушении прав человека, препятствовал перемирию, участвовал в насильственной репатриации беженцев, либо угрожал миру, безопасности и стабильности в Сирии.
 
Помимо этого, США до 50% повысят для Турции пошлины на ввоз стали и прекратят переговоры о торговле.
 
"Я полностью готов без промедления уничтожить экономику Турции, если турецкие лидеры продолжат идти по опасному и деструктивному пути", – подчеркнул Трамп.

Напомним, 9 октября Турция начала новую операцию в Сирии под названием Источник мира. Ее целью является создание на севере республики буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара намерена очистить от бойцов курдских военизированных формирований.

Из-за продолжающегося турецкого наступления в регионе Пентагон сообщил об эвакуации около 1000 американских военных из северной части Сирии.

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Источник: korrespondent.net
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