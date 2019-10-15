Зеленский встретился с родными погибших военных



Президент Владимир Зеленский вечером 14 октября встретился с родными военных, погибших во время боевых действий в зоне проведения АТО/ООС, сообщает пресс-служба Офиса президента.



Во время встречи обсудили ряд вопросов, которые сейчас стоят перед участниками боевых действий, их родными и близкими, семьями погибших украинских героев.



В частности, участники обменялись мнениями относительно изменений в закон о статусе ветеранов и их социальные гарантии. Родственники военных обратились к главе государства с просьбой поддержать изменения в законодательство, наработанные совместно с профильным министерством, родными погибших воинов, общественными организациями и активистами.



Участники встречи также высказались за необходимость достойного чествования памяти погибших воинов и обсудили возможность празднования в следующем году на государственном уровне 29 августа Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.



Зеленский отметил, что готов поддержать эти инициативы.



"Когда законопроект будет доработан и передан в Верховную Раду, я готов предоставить ему статус неотложного, чтобы парламент мог быстро его рассмотреть и принять", - заверил президент.



У Зеленского прокомментировали акции протестов



Напомним, 14 октября Зеленский побывал в Донецкой области, где ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения в зоне ООС, а также с условиями проживания военных на передовой.

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Источник: korrespondent.net