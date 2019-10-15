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15. 10. 2019

Названы лауреаты Букеровской премии за 2019 год


Канадская писательница Маргарет Этвуд и британка Бернардина Эваристо стали лауреатами Букеровской премии, сообщается в Twitter премии.
 
Этвуд отметили за роман The Testaments, который является продолжением книги Рассказ служанки, а Эваристо – за роман Girl, Woman, Other»рассказывающий о жизни 12 человек, большинство из которых – чернокожие британцы, в основном женщины.
 
Победительницы поделят премию в размере более 63 тысяч долларов.

Our two #BookerPrize2019 winners @MargaretAtwood and @BernardineEvari - congratulations again!#FinestFiction pic.twitter.com/rbkFduEnJr

— The Booker Prizes (@TheBookerPrizes) October 14, 2019
 
Напомним, в 2018 году победителем стала польская писательница украинского происхождения Ольга Токарчук за роман Полеты. Произведение состоит из новелл и путевых заметок о "современных кочевниках" – людях, путешествующих по Земле.
 
Букеровская премия – одна из самых престижных наград в мире английской литературы. До 2013 года присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве, за роман, написанный на английском языке.

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С сезона 2014 года премия вручается за роман, написанный на английском, вне зависимости от гражданства автора. Впервые вручение награды состоялось в 1969 году.

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Источник: korrespondent.net
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