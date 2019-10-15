Названы лауреаты Букеровской премии за 2019 год

Канадская писательница Маргарет Этвуд и британка Бернардина Эваристо стали лауреатами Букеровской премии, сообщается в Twitter премии.
Our two #BookerPrize2019 winners @MargaretAtwood and @BernardineEvari - congratulations again!#FinestFiction pic.twitter.com/rbkFduEnJr— The Booker Prizes (@TheBookerPrizes) October 14, 2019
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С сезона 2014 года премия вручается за роман, написанный на английском, вне зависимости от гражданства автора. Впервые вручение награды состоялось в 1969 году.
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Источник: korrespondent.net
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