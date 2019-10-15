США ввели санкции против Турции



Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкционных мер в отношении Турции из-за проведения военной операции в Сирии, сообщает пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что введение санкций направлено на то, чтобы оказать давление на страну и вынудить ее прекратить военные действия в Сирийской Арабской Республике (САР).

Теперь Минфин США и Госдеп смогут вводить ограничения в отношении частных лиц, связанных с турецким правительством людей, а также ряда организаций, которые якобы "создают опасность для гражданских лиц или ведут к дальнейшему подрыву мира, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии".

"Три высокопоставленных чиновника Турции, министерства энергетики и обороны были внесены в список санкций в соответствии с этими полномочиями одновременно с подписанием указа", –говорится в заявлении.

Напомним, 9 октября Турция начала новую операцию в Сирии под названием Источник мира. Ее целью является создание на севере республики буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара намерена очистить от бойцов курдских военизированных формирований.

Из-за продолжающегося турецкого наступления в регионе Пентагон сообщил об эвакуации около 1000 американских военных из северной части Сирии.

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Источник: korrespondent.net