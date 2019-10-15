Лента RSS
Подписаться на ленту
15 октября 2019, вторник, 05:29
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,26
15. 10. 2019

Турция пообещала не нападать на сирийский город Кобани


Вице-президент США Майк Пенс, комментируя телефонный разговор, состоявшийся между президентом США Дональдом Трампом и курдским генералом Мазлумом Кобани Абди, сообщил, что турецкая сторона гарантировала ненападение на сирийский год Колбани, передает CNN.

"Командующий Сирийских демократических сил генерал Мазлум Кобани Абди дал гарантии ненападения на город Айн-эль-Араб (Кобани)", – говорится в сообщении.

Напомним, 9 октября Турция начала новую операцию в Сирии под названием Источник мира. Ее целью является создание на севере республики буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара намерена очистить от бойцов курдских военизированных формирований.

15 октября президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении Турции. Меры коснулись частных лиц, связанных с турецким правительством людей, а также ряда организаций.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- У нас с тобой сегодня первое свидание, куда ты хочешь сходить? Выбирай любое место!
- На МРТ позвоночника.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.