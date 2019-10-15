Возросло число жертв протестов в Эквадоре

В результате беспорядков, которыми сопровождаются антиправительственные протестные акции в Эквадоре, погибли восемь человек, 1340 пострадали. Об этом говорится в сообщении офиса уполномоченного по правам человека.
Правоохранители задержали 1192 человека.
Ранее сообщалось о 1152 задержанных и семи погибших.
Напомним, протесты в Эквадоре продолжаются с начала октября. Их спровоцировал указ президента Ленина Морено об отмене госсубсидий на топливо и экономические реформы.
Протестующие блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито, нарушили работу многих предприятий, брали в заложники полицейских.
Президент Эквадора объявил режим чрезвычайного положения и перенес свою штаб-квартиру из столицы в город Гуаякиль.
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Источник: korrespondent.net
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