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15. 10. 2019

Возросло число жертв протестов в Эквадоре


В результате беспорядков, которыми сопровождаются антиправительственные протестные акции в Эквадоре, погибли восемь человек, 1340 пострадали. Об этом говорится в сообщении офиса уполномоченного по правам человека.  

Правоохранители задержали 1192 человека.

Ранее сообщалось о 1152 задержанных и семи погибших.  

Напомним, протесты в Эквадоре продолжаются с начала октября. Их спровоцировал указ президента Ленина Морено об отмене госсубсидий на топливо и экономические реформы.

Протестующие блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито, нарушили работу многих предприятий, брали в заложники полицейских.

Президент Эквадора объявил режим чрезвычайного положения и перенес свою штаб-квартиру из столицы в город Гуаякиль.

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Источник: korrespondent.net
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