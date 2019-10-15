Итоги 14.10: Выход на Евро и Зеленский на Донбассе

Зеленский посетил передовую в Донбассе
Президент Владимир Зеленский в День защитника прибыл в Донецкую область, где ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения в зоне ООС, а также с условиями проживания военных на передовой.
Он выступил с речью перед военнослужащим, в которой поблагодарил их за защиту Украины. Некоторые получили награды.
В Киеве состоялся марш Нет капитуляции
В Киеве прошел марш, участники которого требовали от власти не разводить войска вдоль линии разграничения, а также не предоставлять особый статус Донбассу и отказаться от амнистии боевикам, как того требует формула Штайнмайера. Акция проходила под лозунгом "Защитим украинскую землю".
США ввели первые санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкционных мер в отношении Турции из-за проведения военной операции в Сирии.
Теперь Минфин США и Госдеп смогут вводить ограничения в отношении частных лиц, связанных с турецким правительством людей, а также ряда организаций, которые якобы "создают опасность для гражданских лиц или ведут к дальнейшему подрыву мира, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии".
Украина вышла на чемпионат Европы-2020
Сборная Украины по футболу досрочно вышла на чемпионат Европы 2020 года с первого места в своей отборочной группе. Подопечные Андрея Шевченко обыграли в Киеве на НСК Олимпийский действующих чемпионов Европы Португалию со счетом 2:1.
На шестой минуте счет в матче открыл нападающий Роман Яремчук. На 27-й минуте Андрей Ярмоленко удвоил счет. Во втором тайме на 72-й минуте португальцы заработали пенальти, который реализовал Криштиану Роналду.
В ЕС одобрили план Украины по Донбассу
Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко представил всестороннюю и удовлетворительную картину планов по решению конфликта в Донбассе. Евросоюз также оценил решение Киева по урегулированию конфликта.
Могерини отметила, что в последнее время ЕС увидел "некоторые позитивные изменения" в этой сфере и очень хочет их поддержать.
Евросоюз продлил санкции за отравление в Солсбери
Европейский Союз продлил на год санкции за применения и распространения химического оружия.
Эти санкции, которые состоят из запрета на поездки в ЕС и замораживания активов для физических и юридических лиц, в настоящее время применяются к девяти лицам: пять из них связаны с сирийским режимом, а четверо причастны к нападению в Солсбери. Также в списке научно-исследовательский центр - главная организация сирийского режима по разработке химического оружия.
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Источник: korrespondent.net
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