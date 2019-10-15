Итоги 14.10: Выход на Евро и Зеленский на Донбассе



Зеленский посетил передовую в Донбассе

Президент Владимир Зеленский в День защитника прибыл в Донецкую область, где ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения в зоне ООС, а также с условиями проживания военных на передовой.

Он выступил с речью перед военнослужащим, в которой поблагодарил их за защиту Украины. Некоторые получили награды.

В Киеве состоялся марш Нет капитуляции

В Киеве прошел марш, участники которого требовали от власти не разводить войска вдоль линии разграничения, а также не предоставлять особый статус Донбассу и отказаться от амнистии боевикам, как того требует формула Штайнмайера. Акция проходила под лозунгом "Защитим украинскую землю".

США ввели первые санкции против Турции

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкционных мер в отношении Турции из-за проведения военной операции в Сирии.

Теперь Минфин США и Госдеп смогут вводить ограничения в отношении частных лиц, связанных с турецким правительством людей, а также ряда организаций, которые якобы "создают опасность для гражданских лиц или ведут к дальнейшему подрыву мира, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии".

Украина вышла на чемпионат Европы-2020

Сборная Украины по футболу досрочно вышла на чемпионат Европы 2020 года с первого места в своей отборочной группе. Подопечные Андрея Шевченко обыграли в Киеве на НСК Олимпийский действующих чемпионов Европы Португалию со счетом 2:1.

На шестой минуте счет в матче открыл нападающий Роман Яремчук. На 27-й минуте Андрей Ярмоленко удвоил счет. Во втором тайме на 72-й минуте португальцы заработали пенальти, который реализовал Криштиану Роналду.

В ЕС одобрили план Украины по Донбассу

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко представил всестороннюю и удовлетворительную картину планов по решению конфликта в Донбассе. Евросоюз также оценил решение Киева по урегулированию конфликта.

Могерини отметила, что в последнее время ЕС увидел "некоторые позитивные изменения" в этой сфере и очень хочет их поддержать.

Евросоюз продлил санкции за отравление в Солсбери

Европейский Союз продлил на год санкции за применения и распространения химического оружия.

Эти санкции, которые состоят из запрета на поездки в ЕС и замораживания активов для физических и юридических лиц, в настоящее время применяются к девяти лицам: пять из них связаны с сирийским режимом, а четверо причастны к нападению в Солсбери. Также в списке научно-исследовательский центр - главная организация сирийского режима по разработке химического оружия.

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Источник: korrespondent.net