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15. 10. 2019

В Мексике 14 полицейских погибли в перестрелке

По меньшей мере 14 сотрудников полиции погибли сегодня в результате нападения, совершенного вооруженными боевиками в мексиканском штате Мичоакан. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на министерство госбезопасности Мексики во вторник, 15 октября.

Отмечается, что отряд полицейских во время исполнения служебных обязанностей вблизи населенного пункта Агилилья подвергся неожиданному нападению вооруженных боевиков. Между сторонами завязалась перестрелка, в результате которой погибли и были ранены люди.

Министерство госбезопасности Мексики осудило данную атаку, а также заявило, что будет поддерживать тесную связь с местной полицией, чтобы оказать необходимую помощь по задержанию нападавших.

По сообщению местных СМИ, совершившие нападение боевики, возможно, являются выходцами из местного сообщества наркотоговцев.

Cмотрите фотогалерею: В Мексике 14 полицейских погибли в перестрелке

Ранее в мексиканском городе Коацакоалькос неизвестные забросали бар "коктейлями Молотова". В результате атаки погибли 23 человека.

Также сообщалось, что в Мексике наркокартель на мосту повесил и расстрелял 19 человек. Инцидент произошел в городе Уруапан в штате Мичоакан.

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Источник: korrespondent.net
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