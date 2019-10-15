На Буковине повредили флаги на могилах бойцов АТО

В Черновицкой области на сельском кладбище неизвестные повредили государственные флаги на могилах двух военнослужащих, принимавших участие в Антитеррористической операции на Донбассе. Об этом накануне вечером сообщило региональное управление Нацполиции.
"На место происшествия сразу выехали полицейские сектора реагирования патрульной полиции и участковые офицеры. Полицейские проводят мероприятия по установлению лиц, которые причастны к указанного правонарушения", – рассказали в полиции.
Пока не сообщается, будет ли открыто производство в связи с этим случаем и какова будет квалификация.
Напомним, в сентябре в городе Мена Черниговской области неизвестные повредили на кладбище памятники погибших участников АТО. Городской голова Мены для ускорения расследования и за помощь в выяснении причастных лиц объявил награду.
Вскоре стало известно, что вандал задержан. Этот мужчина ранее в частных разговорах неоднократно высказывал пренебрежительное отношение к Революции достоинства и АТО, а погибших называл "предателями".
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Источник: korrespondent.net
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