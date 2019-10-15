В Николаевской области на 103 километре автодороги Благовещенское-Николаев произошло лобовое столкновение автомобилей Opel Vectra и Москвич-2141. Четыре человека погибли и еще шесть получили тяжелые травмы, сообщило ГСЧС вечером в понедельник, 14 октября.
Отмечается, что информация об аварии поступила накануне около 19:00.
"По предварительным данным, произошло лобовое столкновение автомобилей Opel Vectra и Москвич-2141, в результате чего погибли четыре человека (трое – на месте и девочка от полученных травм скончалась в больнице), еще шесть получили тяжелые травмы, из них двое детей. Все пострадавшие каретами скорой медицинской помощи направлены в больницу в городе Южноукраинск", – говорится в сообщении.
Пожарные потушили пожар в Opel и деблокировали тела двух погибших из другого авто.
По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть нескольких человек (ч.3 ст.286 УК Украины).
Cмотрите фотогалерею: В Николаевской области четыре человека погибли в ДТП
Накануне в Киеве на Троещине случилось ДТП с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля Peugeot. Тогда погибли два человека.
А в Черновицкой области пострадали девять человек при столкновении рейсового автобуса с микроавтобусом.
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Источник: korrespondent.net
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