Во Львовской области произошел пожар на шахте

В селе Глухов Сокальского района произошел пожар на шахте Степная государственного предприятия Львовуголь. Спасатели вывели на поверхность 13 горняков, сообщает ГСЧС в утренней сводке во вторник, 15 октября.

Отмечается, что возгорание возникло накануне около 16:00 на горизонте 500 метров. К ликвидации пожара были привлечены четыре отделения военизированного горно-спасательного отряда Министерства энергетики. На поверхность были выведены 13 горняков.

В 20:20 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, 6 октября в Донецкой области произошел пожар на шахте Центральная в городе Торецк. В момент инцидента под землей находились более 200 горняков. Никто не пострадал, но работу шахты пришлось приостановить.

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Источник: korrespondent.net