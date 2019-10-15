Число жертв тайфуна в Японии достигло 68 человек

Число жертв мощного тайфуна Хагибис в Японии достигло 68 человек и может еще увеличиться. Об этом сообщает Kyodo во вторник, 15 октября.

Число пострадавших по всей стране превысило 200, еще 15 человек числятся пропавшими без вести

Больше всего жертв стихии – 25 – зафиксировано на данный момент в северо-восточной префектуре Фукусима.

Сейчас без электроэнергии остаются примерно 34 тысяч квартир и частных домов, в 130 тысячах – нет водоснабжения.

В пострадавших районах не работают более 230 школ, закрыты десятки супермаркетов, вышли из строя свыше 120 банкоматов. Разливы рек и водоемов зафиксированы более чем в 50 местах. Из-за подтоплений по-прежнему не налажено движение на ряде железнодорожных линий, включая скоростные.

Ранее сообщалось о 40 жертвах тайфуна Хагибис в Японии.Десятки тысяч японцев не могут вернуться в свои дома и пребывают в эвакуационных центрах.

Напомним, тайфун Хагибис обрушился на Японию в субботу. Местные власти объявили максимальный уровень угрозы в 12 префектурах центральной части страны, включая Токио.

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Источник: korrespondent.net