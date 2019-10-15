Офис президента: Разведение сил в Золотом отложили

Заместитель председателя Офиса президента Украины Юрий Костюк констатировал отсрочку начала разведения в Золотом Луганской области, которое должно было начаться неделю назад. Об этом чиновник заявил в эфире Hromadske.

"Что касается разведения, совершенно понятны опасения. Более того, я хочу сказать, что сейчас этот вопрос отложен. Чтобы оно состоялось, нужны определенные условия, должно быть постоянное прекращение огня определенное количество дней, которое не состоялось", - сказал Костюк.

Вместе с тем, он опроверг опасения, что после отвода украинских войск некому будет обеспечивать безопасность местных жителей.

По словам Костюка, к примеру, в Станице Луганской, где силы уже развели, работает украинская полиция и другие правоохранительные органы.

Напомним, 14 октября должно было пройти разведение сил на Донбассе, но оно вновь было сорвано из-за обстрелов сепаратистов. В Слуге народа сказали, что не ждут реализации формулы Штайнмайера в этом году.

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Источник: korrespondent.net