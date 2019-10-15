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15. 10. 2019

В Греции произошли столкновения и пожар в лагере мигрантов

На греческом острове Самос вечером в понедельник, 14 октября, произошла массовая драка в переполненном лагере для беженцев. В конфликте участвовали беженцы из Сирии и Афганистана.

По сообщению местных властей, не менее трех человек получили ножевые ранения, еще восемь были госпитализированы с затруднением дыхания.

Полиция применила слезоточивый газ для разгона дерущихся, которые в ходе беспорядков устроили поджог. На борьбу с огнем была вызвана пожарная команда.

Обитателей лагеря эвакуировали в не менее переполненный лагерь в городке Вати. В этом лагере, рассчитанном на максимум 650 человек, размещено свыше 5700 мигрантов.

Все другие лагеря для беженцев на островах Хиос, Самос, Лерос и Кос также безнадежно переполнены.

Ранее на греческом острове Лесбос в лагере для беженцев Мориа вспыхнули два пожара, в результате которых могли погибнуть, по разным данным, два человека. Также из-за пожаров произошли беспорядки.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net
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