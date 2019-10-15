США не выдали визы 18 дипломатам из России

Власти США не выдали визы 18 российским дипломатам в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН. Об этом сказал на заседании Шестого комитета, занимающегося правовыми вопросами, замглавы российского представительства при организации Геннадий Кузьмин, сообщает РИА Новости во вторник, 15 октября.

При этом дипломат отметил, что за текущую неделю США не выдали ни одной визы. В частности, без визы остался переводчик, который должен был переводить на английский язык выступления российских делегатов в Шестом комитете.

Ранее в сентябре США не выдали части российской делегации визы для участия в Генассамблее ООН, а также в заседании Первого комитета организации. Визу не получил член Совета Федерации Константин Косачев.

После этого Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН в знак протеста приостановили на несколько часов работу, а первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский на фоне визовой политики США предложил перенести сессии из Нью-Йорка в Вену или Женеву.

Американцы заявили, что проблема возникла из-за сроков подачи документов. В Москве утверждают, что все подали вовремя и обвинили США в развязывании визовой войны.

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Источник: korrespondent.net