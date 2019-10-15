Восстановленный в должности глава КСУ пришел на работу

Восстановленный судом в должности бывший глава Конституционного суда Станислав Шевчук во вторник, 15 октября, пришел на работу, сообщает LB.ua.
В частности, он подал заявление в секретариат КС о восстановлении его в должности судьи и председателя КС.
Такое заявление подано для исполнения решения Окружного админсуда Киева о восстановлении его в должности, пояснил Шевчук.
"(Решение) должно быть выполенено немедленно. Я передал это (заявление) и теперь буду ждать", - сказал он после того, как вышел из здания суда.
На вопрос, что он будет делать в случае, если решение не будет выполнено, Шевчук сказал: "Я не могу себе представить, что КС не выполнит судебное решение".
Напомним, Шевчук возглавил Конституционный суд 21 февраля 2018 года. Судьей КСУ он был с 13 марта 2014.
14 мая судьи КСУ проголосовали о недоверии главе суда, а также за его отставку. Сам Шевчук считает решение судей антиконституционным переворотом.
Новым главой КСУ была назначена Наталья Шаптала, но ее полномочия закончились в сентябре. Вместо нее главой КСУ избрали Александра Тупицкого.
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Источник: korrespondent.net
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