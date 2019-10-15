Разумков назвал дату голосования за госбюджет

Верховная Рада на этой неделе рассмотрит в первом чтении проект государственного бюджета на 2020 год. Об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков во вторник, 15 октября.

"В пятницу, 18 октября, как и запланировано, предусмотрено рассмотрение проекта закона О Государственном бюджете Украины на 2020 год в первом чтении", – сказал он в ходе согласительного совещания.

Разумков уточнил, что на этой неделе профильный комитет завершит рассмотрение проекта госбюджета, подготовит заключения и предложения к нему.

Таким образом, ожидается, что правительство подаст ко второму чтению проект госбюджета на следующий год в начале ноября, добавил спикер.

Как сообщалось, 20 сентября министр финансов Оксана Маркарова представила проект бюджета на 2020 год в Раде.

Согласно законодательству, первое чтение должно состояться до 20 октября, второе – до 20 ноября, а третье (если понадобится) – до 25 ноября. Крайний срок принятия бюджета – 1 декабря.

Ранее Корреспондент.net опубликовал основные показатели госбюджета на 2020 год.

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Источник: korrespondent.net