На Харьковщине задержан мужчина, который порезал насильника своей жены

В Харьковской области мужчина избил и нанес несколько ударов ножом в область паха насильнику своей жены. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"27-летний житель поселка Шевченково Купянского района застал насильника во время совершения преступления", - говорится в сообщении.

Так, ночью 13 октября в дежурную часть полиции обратилась жительница поселка Шевченко Купянского района с заявлением об изнасиловании.

Полицейские установили, что потерпевшая находилась в кафе, расположенном неподалеку от ее дома. Заявительница вместе с мужем отдыхали в компании друзей. Около часа ночи женщина решила пойти домой, но мужу об этом не сообщила.

"У дома ее догнал неизвестный, с применением физического насилия вступил с ней в половую связь. Муж пострадавшей, возвращаясь домой, услышал крики жены о помощи. Он схватил обидчика, ударил его по голове и нанес нападающему несколько ударов ножом в область паха. Увидев приближение полицейского автомобиля, муж потерпевшей с места преступления скрылся", - говорится в сообщении.

25-летнего насильника с сильным кровотечением госпитализировали в районную больницу.

Следственным отделом Шевченковского отделения полиции Купянского ОП ГУНП в Харьковской области информацию по данному факту было внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) и по ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Мужчину, который нанес телесные повреждения, задержали сотрудники уголовного розыска. Согласно санкции статьи ему грозит до 8 лет тюремного заключения. Другой злоумышленник, которому после завершения лечения и результатов экспертиз будет сообщено о подозрении в совершении изнасилования, может отправиться за решетку на 5 лет.

Ранее сообщалось, что в Запорожье военный пытался изнасиловать двух женщин. Военнослужащий 1994 года рождения на протяжении нескольких часов пытался изнасиловать двух женщин.

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Источник: korrespondent.net