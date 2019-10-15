Кинопремьеры недели: "Малефисента" и "Холодная кровь"

Фэнтези “Малефисента: Владычица тьмы” с Анджелиной Джоли в главной роли, фильм ужасов “Добыча”, комедию Вуди Аллена “Дождливый день в Нью-Йорке” с Эль Фаннинг, Джудом Лоу и Селеной Гомес, ленту “Арахисовый сокол”, китайский мультфильм “Мишки Буни: Прыжок в прошлое”, украино-французский психологический триллер с Жаном Рено “Наследие холодной крови”.

Малефисента: Владычица тьмы

Малефисента: Владычица тьмы / фото: youtube.com

Жанр: фэнтези

Режиссер: Хоаким Роннинг

Актеры: Анджелина Джоли, Мишель Пфайффер, Эль Фаннинг

Лента является продолжением фильма, вышедшего в 2014 году. Это своеобразная адаптация сказки о “Спящей красавице”, которую Дисней экранизировал еще в 1959 году. Релиз второй части должен был появиться в 2020 году, но дату перенесли, приурочив премьеру к 60-летию выхода оригинального мультфильма.

После того, как Волшебница наложила заклятие на принцессу Аврору, прошло уже несколько лет. Жизнь фантастического леса и его жителей изменилась не в лучшую сторону. Чтобы все вернуть и спасти сказочных зверей, Авроре предстоит вступить в борьбу с тьмой, а помогут ей в этом искренние союзники.

Добыча

Добыча / фото: youtube.com

Жанр: ужасы

Режиссер: Франк Хальфун

Актеры: Кристин Фросет, Логан Миллер

Тоби - тяжелый подросток, его поведение нуждается в коррекции. Парня отправляют в лагерь, где занимаются перевоспитанием подростков. Он находится на необитаемом острове и там, в экстремальных условиях, Тоби предстоит провести три дня. Цель проста - переосмыслить свою жизнь, отыскать важные приоритеты, научиться видеть связь между поступками и их последствиями. Но, оказывается, Тоби на острове не один.

Он встречает Мадлен, которая живет здесь всю жизнь. Новая знакомая рассказывает о том, что остров очень страшный и лучше бы Тоби сюда не попадал. Через три дня девушка, которая должна была забрать парня, обнаруживается мертвой. Есть ли у подростка шанс на спасение?

Дождливый день в Нью-Йорке

Дождливый день в Нью-Йорке / фото: youtube.com

Жанр: комедия

Режиссер: Вуди Аллен

Актеры: Эль Фаннинг, Тимоти Шаламе, Джуд Лоу, Селена Гомес, Лив Шрайбер

Гэтсби и Эшли приезжают в Нью-Йорк. У каждого своя цель: девушка хочет взять интервью у известного режиссера для студенческой газеты, а парень просто хорошо провести время с любимой. Но Большое яблоко встречает их непогодой, и планы рушатся. Интервью затягивается на целый день, каждый из них ввязывается в непредсказуемую авантюру. Теперь им уже не до посещений галерей и романтических посиделок за чашкой глинтвейна.

Выходу фильма предшествовал большой скандал, связанный с именем Аллена. Речь идет об обвинениях режиссера в сексуальных домогательствах. Друг за другом о том, что не будут больше работать с режиссером заявили Ребекка Холл, Тимоти Шаламе и Селена Гомес. Они пожертвовали свои гонорары от фильма разным благотворительным организациям. Из-за скандалов, фильм не мог выйти в прокат с 2017 года.

Арахисовый сокол

Арахисовый сокол / фото: youtube.com

Жанр: драма, комедия

Режиссер: Тайлер Нилсон, Майк Шварц

Актеры: Дакота Джонсон, Шайя ЛаБеф

Зак - очень целеустремленный, добродушный молодой человек, который мечтает заниматься рестлингом. Все бы ничего, но он болен болезнью Дауна и пребывает в специальной клинике. Совершая побег, он оказывается в мире, о котором ничего не знает.

Зак знакомится с преступником, который вызывается помочь парню исполнить свою мечту. Вскоре Зака ждут путешествие на плоту, погони, костры и...любимое арахисовое масло. Фильм “Арахисовый сокол” - смешная история о настоящей дружбе.

Мишки Буни: Прыжок в прошлое

Мишки Буни: Прыжок в прошлое / фото: youtube.com

Жанр: детская анимация

Режиссер: Динг Лианг

У экскурсий всегда исключительно образовательные цели и никакого негативного влияния. Но эту экскурсию медведи Бриар и Брембл, а также дровосек Вик запомнят на всю жизнь. Они посещают с экскурсией древнюю пещеру, которая оказалась порталом в другой, доисторический мир.

Троица друзей попадает в те времена, когда на Земле существовали доисторические птицы, мамонты и масса других хищников, которые в целях выживания готовы съесть все, что встречается на их пути. Героям необходимо найти путь домой, но где найти проводника? Они знакомятся с волчицей Уолли, которая хорошо знает местность и готова их провести. Но путь к спасению будет долгий и полон приключений.

Наследие холодной крови/Последний шаг

Наследие холодной крови / фото: youtube.com

Жанр: психологический триллер

Режиссер: Фредерик Петижан

Актеры: Жан Рено, Джо Андерсон, Сара Линд

Генри - киллер в отставке, сегодня он - первый в списке тех, кого разыскивает полиция. Наемный убийца живет спокойной жизнью в небольшом домике на берегу озера высоко в горах. Теперь Генри наслаждается размеренностью, которую ранее не мог себе позволить.

Однажды он находит полумертвую девушку, которая тяжело травмировалась во время поездки на мотосанях. Генри забирает Мелоди к себе в дом и принимает решение спасти хоть чью-то жизнь, ведь ранее он занимался противоположной деятельностью. Но жертва окажется совсем не жертвой и возможно Генри придется пожалеть о своей минутной слабости.

Источник: korrespondent.net