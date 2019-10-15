ООН признала нарушение Россией Женевских конвенций по Крыму

Руководство ООН официально признало нарушение Россией Женевских конвенций, из-за сознательного переселения ею людей с материковой части в украинский Крым в попытках изменить демографию аннексированного полуострова. Об этом заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, сообщил накануне Укринформ.

"Согласно докладу (генсека ООН Антониу Гутерриша о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму – ред.), Российская Федерация поощряет перемещение собственного населения на полуостров, что является прямым нарушением Женевских конвенций и явным признаком попыток изменить демографическую структуру Крыма", – сказал Ельченко.

В этой связи Ельченко отметил, что Украина ожидает дальнейших шагов от ООН, направленных на прекращение этих незаконных действий со стороны России, а также на предотвращение последствий подобной деятельности оккупационных властей.

Доклад генсека ООН о состоянии выполнения украинской резолюции по защите прав человека в Крыму был озвучен в понедельник на заседании Третьего комитета Генассамблеи ООН.

Ельченко поблагодарил руководство ООН за подготовку документа, а также за выпуск других докладов по Крыму.

Ранее был обнародован доклад генсека ООН Антониу Гутерреша о нарушении прав человека в оккупированном Россией Крыму. В нем идет речь о нарушении в Крыму прав на гражданство, справедливое судебное разбирательство, на свободу и безопасность, на физическую и психическую неприкосновенность, а также несоблюдение права лиц, содержащихся под стражей.

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Источник: korrespondent.net